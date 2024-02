UBS-Analyst hebt Kursziel für Broadcom-Aktie an: Was das Trendthema künstliche Intelligenz damit zu tun hat

• Broadcom als KI-Profiteur• UBS-Analyst hebt Kursziel an• Andere Analysten weniger optimistisch

Künstliche Intelligenz ist ein Trendthema an der Börse. Neben Halbleiterherstellern waren es insbesondere Techkonzerne, die ein Teil ihres Geschäftsfelds dem Thema KI gewidmet haben, die in den Anlegerfokus rückten.

Analyst sieht Potenzial bei Broadcom-Aktie

Auch der Aktienkurs von Broadcom kann von dem Hype um Künstliche Intelligenz profitieren, allerdings bislang in deutlich geringerem Ausmaß als etwa NVIDIA. Grund genug für einen Analysten der UBS, bei dem Netzwerkgerätehersteller noch Nachholpotenzial auszumachen.

UBS-Analyst Timothy Arcuri geht davon aus, dass "das kundenspezifische ASIC-Geschäft von Broadcom im Geschäftsjahr 25 stärker ansteigt, als bisher in unseren Schätzungen berücksichtigt", wie "The Street" den Experten zitiert. Arcuri erhöhte in einer veröffentlichten Mitteilung sein Kursziel für den Chiphersteller um satte 400 US-Dollar auf 1.475 US-Dollar pro Aktie. Das wäre nochmals rund 18 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Broadcom-Aktie an der NASDAQ, der bei 1.251,65 gelegen hatte.

Broadcom will weiter wachsen

Ob sich die Aktienbewertung rechtfertigen lässt, dürfte spätestens ein Blick auf die Erstquartalsbilanz offenbaren, die Broadcom am 7. März veröffentlichen will. Analysten erwarten einen Anstieg beim Ergebnis je Aktie von 10,330 auf 10,405 US-Dollar, während die Erlöse den Experten zufolge von 8,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 11,8 Milliarden US-Dollar steigen sollen.

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Broadcom einen Umsatz in der Größenordnung von 50 Milliarden US-Dollar - allein aus dem KI-Segment soll ein Umsatzbeitrag von rund einem Viertel der Gesamterlöse kommen, nachdem das Segment im Vorjahr nur rund 15 Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen hatte.

Wie groß die Wachstumschancen im KI-Markt sind, hatte Broadcom-Chef Hock Tan bereits bei der Vorlage der Viertquartalsbilanz betont. "Was wir sehen, ist ein Markt, der weiter wächst und sich beschleunigt. Und was auch ganz offensichtlich ist, ist sehr, sehr dynamisch."

Ob sich das Geschäftsfeld so stark auf die Entwicklung der Broadcom-Aktie auswirken wird, wie der UBS-Analyst erwartet, bleibt abzuwarten. Andere Experten sind für den US-Netzwerkhersteller diesbezüglich weniger optimistisch: Bei TipRanks empfehlen zwar 19 von 21 Analysten, die die Broadcom-Aktie covern, den Anteilsschein zum Kauf, weitere zwei raten zum Halten der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt aber bei 1.222,22 US-Dollar und damit nur leicht über dem aktuellen Aktienkurs.



Redaktion finanzen.at