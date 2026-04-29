KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
29.04.2026 14:31:00
Ubuntu integriert lokale KI
Canonical möchte KI-Funktionen in Ubuntu integrieren. Dabei sollen lokal installierte Sprachmodelle zum Einsatz kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!