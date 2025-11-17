Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
17.11.2025 10:59:00
Überfahrene Katze erregt Kritik an Waymo
Waymos Robotaxis sind in San Francisco nicht nur beliebt. Nachdem eines eine Katze überfahren hat, fühlen sich die Kritiker bestätigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
