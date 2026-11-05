UFP Technologies Aktie
WKN: 891541 / ISIN: US9026731029
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05.11.2026 03:18:31
UFP Technologies: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, UFP Technologies (NASDAQ:UFPT) announced sales of $172.4 million, an 11.6% year-over-year increase. Organic sales growth, which measures revenue expansion excluding acquisitions, reached 11.1%. Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
Medical technology sales expanded 12.5% in the quarter. UFP Technologies relies on broad demand across cardiovascular, orthopedic, infection control, and patient-handling products rather than on a single customer contract.
Management is shifting AJR's labor-intensive manufacturing, its medical product assembly business, to the Dominican Republic to reduce expenses. Customer qualification requirements have extended the timeline, creating a temporary headwind for gross margin, which measures profit after direct production costs.
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