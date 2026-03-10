Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
|
10.03.2026 22:40:42
Union Square Park Sells Mohawk Industries Stock
On Feb. 17, 2026, Union Square Park Capital Management, LLC disclosed in an SEC filing that it sold its entire 40,000-share position in Mohawk Industries (NYSE:MHK) in the fourth quarter.According to a February 17, 2026, SEC filing, Union Square Park Capital Management, LLC sold its entire 40,000-share position in Mohawk Industries during the fourth quarter. In the prior quarter, the firm’s stake was valued at $5.1 million, representing 1.8% of the fund’s reported assets.Mohawk Industries, Inc. offers a broad portfolio of flooring products under multiple brands to address both residential and commercial markets globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Mohawk Industries Inc.
Analysen zu Mohawk Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mohawk Industries Inc.
|91,50
|-1,61%
