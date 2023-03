Uniper-Aktie fester: E.ON-Manager Michael Lewis soll zeitnah zum CEO ernannt werden

Der Aufsichtsrat bestellte auf einer außerordentlichen Sitzung Michael Lewis zum Vorstandsvorsitzenden, wie Uniper mitteilte. Der Ingenieur ist seit 30 Jahren im Energiesektor tätig und derzeit noch CEO von E.ON UK. Deshalb steht auch noch nicht fest, wann er sein Amt antreten wird. Bis dahin übernehmen Finanzchefin Jutta Dönges und COO Holger Kreetz die CEO-Aufgaben bei Uniper.

Lewis soll einen Fünfjahresvertrag bekommen. Da Uniper 2016 als Abspaltung der konventionellen Stromerzeugung und des globalen Energiehandels von E.ON entstanden war, kennt der künftige CEO viele Uniper-Mitarbeiter. 2022 war das Unternehmen angesichts explodierender Preise wegen seiner Lieferverpflichtungen so in Schieflage geraten, dass der Bund einspringen musste und es am Ende fast komplett übernahm.

LNG-Terminal von Uniper war kurzzeitig abgeschaltet

Ein Defekt an einem technischen Gerät hat Anfang Februar zu einer kurzzeitigen Abschaltung des schwimmenden Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven geführt. Der Prozess zur Rückumwandlung des LNG in den gasförmigen Zustand wurde dadurch unterbrochen, wie Uniper am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Für mehrere Stunden sei deshalb am frühen Morgen des 4. Februar kein LNG in Wilhelmshaven angelandet worden. Um einen entstandenen Wärme-Überschuss aus dem Inneren des Schiffes abzuführen, war in der Folge zeitweise eine Wolke aus Wasserdampf an dem Terminal zu sehen. Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet.

Der Grund für die Abschaltung war laut Uniper ein defekter Druckdifferenzsensor an der landseitigen Leitungsanbindung des Terminalschiffes (FSRU). Der Defekt habe eine automatische Schließung einer zentralen Absperrarmatur auf dem Anleger ausgelöst. In der Folge wurde kein Gas mehr angelandet. Gleichzeitig musste aber überschüssige Wärme, die für die Regasifizierung des tiefgekühlten Flüssigerdgases im Innern des Terminalschiffes von Dampferzeugern hergestellt wird, abgeführt werden. Der entstehende Überdruck sei planmäßig durch die Sicherheitsventile am Heck des Schiffes in Form von Wasserdampf entlassen worden. "Diese Freisetzung war als Wasserdampfwolke im Umfeld der FSRU zu sehen", teilte Uniper mit.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Hannover sagte am Mittwoch, bei dem technischen Defekt handele sich nicht um einen schwerwiegenden Zwischenfall. "Wir haben den Betreiber angemahnt, dass er auch solche kleinen Fälle bitte transparenter kommunizieren sollte", sagte der Sprecher.

Via XETRA steigt die Uniper-Aktie zwischenzeitlich um 0,29 Prozent auf 2,75 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) /

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) -