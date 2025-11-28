E.ON Aktie

15,26EUR -0,05EUR -0,33%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

28.11.2025 08:18:07

EON SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
15,28 € 		Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
15,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,85%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

