FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 16 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Energiekonzern habe solide Neunmonatsergebnisse vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte jedoch, dass die Unsicherheit rund um die neue Regulierungsperiode
in Deutschland gestiegen sei. Der Experte geht weiter davon aus, dass
2026 eine Ausweitung der ohnehin hohen Netzinvestitionen ankündigt wird./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten
Kurs*:
15,43 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
Kurs aktuell:
15,39 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann
KGV*:
-
