E.ON Aktie

15,39EUR -0,61EUR -3,78%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

12.11.2025 18:41:58

EON SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 16 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Energiekonzern habe solide Neunmonatsergebnisse vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte jedoch, dass die Unsicherheit rund um die neue Regulierungsperiode
in Deutschland gestiegen sei. Der Experte geht weiter davon aus, dass
2026 eine Ausweitung der ohnehin hohen Netzinvestitionen ankündigt wird./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Halten
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
15,43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
15,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

