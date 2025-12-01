E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei Eon berücksichtigte sie auch zeitliche Verschiebungen bei den Erlösen im Netzgeschäft. Für eine bessere Beurteilung der Eon-Aktie sei mehr Klarheit notwendig, was das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland betrifft, betonte die Expertin./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
15,19 €
Abst. Kursziel*:
11,95%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
15,21 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,77%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
KGV*:
