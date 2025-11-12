E.ON Aktie

15,44EUR -0,56EUR -3,47%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

12.11.2025 16:30:18

EON SE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nannte die vorgelegten Zahlen "marginal schwächer als erwartet". Die Unsicherheit im regulatorischen Umfeld dürfte die Aktie weiter in Schach halten, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15,39 € 		Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

