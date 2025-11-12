NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Energiekonzern habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:02 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.