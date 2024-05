United Internet mit operativem Gewinnsprung - Abschreibung rund ums Netz zehren

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der United-Internet-Konzern (United Internet) hat dank profitabler Geschäfte seiner Töchter 1&1 und IONOS im Tagesgeschäft einen Gewinnsprung hingelegt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Januar bis Ende März kletterte im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf 342 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen (MDAX) am Mittwoch in Montabaur mitteilte.

Allerdings zehrten gestiegene Abschreibungen, insbesondere auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes und Mobilfunknetzes, am Betriebsgewinn von 1&1. Dieser fiel um fast zwölf Prozent auf 118 Millionen Euro. United Internet rechnet damit, dass die Abschreibungen fortschreitend durch steigende Kosteneinsparungen etwa für Daten oder Telefonie kompensiert werden, je weiter das 1&1-Handynetz ausgebaut ist. Es ist das vierte in Deutschland neben dem der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom), Vodafone (Vodafone Group) und Telefonica Deutschland (O2).

Der Konzernumsatz von United Internet stieg um etwas mehr als zwei Prozent auf knapp 1,57 Milliarden Euro. Das lag vor allem am margenstarken Zuwachs beim Service-Umsatz von 1&1, der um vier Prozent auf 822 Millionen Euro zulegte. Der Erlös mit Smartphones und Tablets war allerdings deutlich rückläufig. Die Jahresziele wurden bestätigt./ngu/zb/he