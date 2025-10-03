IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Rücksetzer
|
03.10.2025 11:09:39
Nach Gewinnmitnahmen: IONOS-Aktie fällt zurück an 200-Tage-Linie
Zuletzt waren sie via XETRA mit 34,35 Euro rund 2,97 Prozent weniger wert als am Vortag. Seit ihrem Zwischenhoch Mitte September haben die Papiere des Webhosters inzwischen fast 20 Prozent verloren. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas wies zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hin.
IONOS-Aktien liegen 2025 immer noch 56 Prozent im Plus. Mit ihrem Rekord im August hatten sie sich zwischenzeitlich allerdings bereits fast verdoppelt.
/ag/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
