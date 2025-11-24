Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
24.11.2025 18:01:26
Unpacking the Latest Options Trading Trends in Palantir Technologies
This article Unpacking the Latest Options Trading Trends in Palantir Technologies originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
20.11.25
|Palantir-Aktie setzt Konsolidierung trotz Australien-News fort (finanzen.at)
|
20.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|NHS-Schulungsprogramme geplant - Palantir-Aktie nach Rally schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Peter Thiel und Alex Karp: Palantir - wie mächtig ist die Analysefirma wirklich? - Podcast Firewall (Spiegel Online)
|
13.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|142,32
|4,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.