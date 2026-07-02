Hyundai Motor Aktie
WKN: 885647 / ISIN: KR7005380001
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02.07.2026 20:17:41
UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026
(NEU: BMW, Ford, Nissan)
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2. Quartal 2026 2025 Veränderung
gg Vorjahr
BMW
- Marke BMW 102.713 90.884 +13%
- Marke Mini 7.456 7.616 -2,1%
STELLANTIS 328.284 309.973 +6%
FORD 549.200 612.095 -10,3%
GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2%
TOYOTA 673.971 k.A. +1,1%
NISSAN 242.741 221.441 +9,6%
HYUNDAI 245.180 235.726 +4%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 14:18 ET (18:18 GMT)
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