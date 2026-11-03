Upwork Inc. Q3 Profit Advances

(RTTNews) - Upwork Inc. (UPWK) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $31.81 million, or $0.25 per share. This compares with $29.33 million, or $0.21 per share, last year.

Excluding items, Upwork Inc. reported adjusted earnings of $51.27 million or $0.40 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 8.0% to $185.60 million from $201.73 million last year.

Upwork Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.81 Mln. vs. $29.33 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.21 last year. -Revenue: $185.60 Mln vs. $201.73 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.30 To $ 0.32 Next quarter revenue guidance: $ 169 M To $ 177 M Full year EPS guidance: $ 1.45 To $ 1.47 Full year revenue guidance: $ 742 M To $ 750 M