Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
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03.11.2026 03:45:33
Upwork Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Upwork Inc. (UPWK) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $31.81 million, or $0.25 per share. This compares with $29.33 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Upwork Inc. reported adjusted earnings of $51.27 million or $0.40 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.0% to $185.60 million from $201.73 million last year.
Upwork Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.81 Mln. vs. $29.33 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.21 last year. -Revenue: $185.60 Mln vs. $201.73 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.30 To $ 0.32 Next quarter revenue guidance: $ 169 M To $ 177 M Full year EPS guidance: $ 1.45 To $ 1.47 Full year revenue guidance: $ 742 M To $ 750 M
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