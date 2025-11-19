Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.11.2025 05:55:14
US: Meta wins major antitrust case, avoids forced break-up
A district judge in Washington ruled that Facebook's parent company Meta does not hold a monopoly. Antitrust accusations had threatened the forced break-up of Instagram and WhatsApp.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
