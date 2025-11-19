Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

19.11.2025 05:55:14

US: Meta wins major antitrust case, avoids forced break-up

A district judge in Washington ruled that Facebook's parent company Meta does not hold a monopoly. Antitrust accusations had threatened the forced break-up of Instagram and WhatsApp.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
