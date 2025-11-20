Valneva Aktie
WKN DE: A0MVJZ / ISIN: FR0004056851
|Zahlen vorgelegt
|
20.11.2025 09:34:00
Valneva-Aktie springt dennoch hoch: Nach neun Monaten mit höherem Umsatz, aber deutlich im Minus
Der Umsatz stieg hingegen von 116,6 auf 127 Mio. Euro, der Produktumsatz auf 119,4 Mio. Euro. Die liquiden Mittel lagen per Ende September bei 143,5 Mio. Euro.
Operativ reduzierte Valneva den Cash-Burn (negativer operativer Cashflow) deutlich: 28,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber 76,7 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Phase-3-Studie Valor zum gemeinsam mit Pfizer entwickelten Lyme-Borreliose-Impfstoff verlaufe planmäßig, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit - Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2026 erwartet. An der Jahresprognose hält Valneva fest: Der Produktumsatz soll 155 bis 170 Mio. Euro erreichen, der Gesamtumsatz 165 bis 180 Mio. Euro.
An der EURONEXT Paris verteuern sich Valneva-Papiere am Donnerstag zeitweise um 5,25 Prozent auf 3,93 Euro.
ivn/cgh
Bildquelle: Valneva SE
