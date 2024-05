Valneva-Aktie stabil: Valneva verdreifacht Gewinn im ersten Quartal

Unterm Strich stand ein Ergebnis von 58,9 Mio. Euro, nach 18,1 Mio. in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Ursache dafür seien Erlöse aus dem Verkauf eines Priority Review Vouchers (PRV), ein gefördertes Programm zur Impfstoffentwicklung. Dieser brachte im Februar 95 Mio. Euro ein.

Die Veräußerung schlug sich auch im (angepassten) operativen Ergebnis (EBITDA) nieder, das von 12,3 Mio. auf 73 Mio. Euro kletterte. Die Produktumsätze des Unternehmens blieben mit 32,1 Mio. Euro indes auf dem Niveau des Vergleichszeitraums. Den Ausblick für 2024 - erwartet werden Gesamteinnahmen zwischen 170 und 190 Mio. Euro - bestätigte das Unternehmen.

Die Valneva-Aktie notierte im EURONEXT-Handel letztlich 0,06 Prozent tiefer bei 3,416 Euro.

(APA)