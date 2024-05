Verbund-Aktie leichter: Erste Group stuft Verbund-Aktie herunter

Zudem wurde das Kursziel vom zuständigen Experten Petr Bartek in der am Mittwoch vorgelegten Studie von 79,5 auf 70,8 Euro gekürzt. Zum Vergleich: Am Dienstag hatte die Verbund -Aktie an der Wiener Börse bei 74,85 Euro geschlossen. Am Mittwoch fallen sie zeitweise um weitere 0,47 Prozent auf 74,50 Euro.

Die Anpassungen resultieren aus einem Update für die Strompreisschätzungen und einer Revision der erwarteten Investitionsausgaben. Die mittelfristigen Schätzungen für das EBITDA und das Nettoergebnis passten die Erste-Experten demnach um 15-19 respektive 22-28 Prozent nach unten an. Kurzfristig könne der Verbund jedoch auch positiv überraschen, meint Bartek. Die Konsensschätzungen seien nach Ansicht der Erste-Analysten nämlich zu pessimistisch.

Die Erwartungen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2024 bis 2026 lauten auf jährlich 5,10 Euro bzw. 4,59 Euro sowie 3,65 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden pro Jahr 2,80 Euro, 2,52 Euro und 2,01 Euro je Titel gesehen.

