Verbund-Aktie fester: Verbund beteiligt sich an eologix-ping

Das entspreche einer Beteiligung von rund 5 Prozent am Unternehmen, wie Verbund am Donnerstag bekanntgab. Das Start-up bietet Sensorsysteme für Windkraftanlagen an, mit denen Schäden frühzeitig erkannt werden sollen. Die Sensoren sind nach eigenen Angaben bisher auf über 2.000 Turbinen in 27 Ländern im Einsatz, darunter auch bei der Verbund-Tochter Green Power.

Die Verbund-Aktie notierte in Wien zuletzt 2,68 Prozent höher bei 76,50 Euro.

sag/cgh

(APA)