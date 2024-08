Verbund kauft zwei Photovoltaik-Projekte in Italien

Der Verbund hat vom türkischen Erneuerbaren-Energie-Investor Kinesis Enerji zwei Photovoltaik-Projekte in Italien gekauft. Diese haben eine geplante Leistung von zusammen 110 Megawatt Peak und teilen sich ein Umspannwerk in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verbrauchern im Großraum Rom. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte der Verbund mit. Die Projekte seien in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.

Der teilstaatliche Verbund-Konzern erzeugt den Großteil seines Stroms mit Wasserkraftwerken. Bis 2030 will der Verbund ein Viertel des Stroms aus Wind und Sonne gewinnen.

pro/tpo

