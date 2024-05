Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 5 084,31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,380 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,120 Prozent auf 5 094,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 100,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 101,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 078,68 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,015 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.04.2024, mit 4 916,99 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.02.2024, den Wert von 4 765,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 315,51 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,66 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Ferrari (+ 2,12 Prozent auf 388,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,70 Prozent auf 453,60 EUR), Allianz (+ 1,52 Prozent auf 267,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,28 Prozent auf 40,26 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,75 Prozent auf 181,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil BMW (-5,46 Prozent auf 97,28 EUR), Siemens (-5,42 Prozent auf 177,52 EUR), Eni (-2,49 Prozent auf 14,73 EUR), Stellantis (-1,43 Prozent auf 21,06 EUR) und Bayer (-1,35 Prozent auf 28,93 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 986 132 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 394,055 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 8,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at