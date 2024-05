Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 5 080,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,380 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,120 Prozent auf 5 094,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 100,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 101,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 077,33 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,054 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.04.2024, den Wert von 4 916,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 765,65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 315,51 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,26 Prozent auf 456,10 EUR), Ferrari (+ 1,47 Prozent auf 385,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,16 Prozent auf 40,21 EUR), Allianz (+ 1,10 Prozent auf 266,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,64 Prozent auf 181,35 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-6,46 Prozent auf 175,58 EUR), BMW (-6,04 Prozent auf 96,68 EUR), Bayer (-2,52 Prozent auf 28,59 EUR), Eni (-2,12 Prozent auf 14,78 EUR) und Infineon (-1,42 Prozent auf 37,46 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intesa Sanpaolo-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 381 854 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 394,055 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 8,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at