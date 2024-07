Verluste in Frankfurt: DAX sackt ab

Um 15:42 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 1,00 Prozent auf 18 107,71 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,754 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,021 Prozent tiefer bei 18 286,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 290,66 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 286,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 030,49 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Stand von 18 497,94 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2024, den Wert von 18 283,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 16 147,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 25,22 EUR), Zalando (+ 1,88 Prozent auf 23,28 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 239,70 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,66 EUR) und Brenntag SE (+ 0,60 Prozent auf 63,50 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,73 Prozent auf 444,80 EUR), Hannover Rück (-4,28 Prozent auf 230,60 EUR), Porsche (-3,37 Prozent auf 67,02 EUR), adidas (-2,23 Prozent auf 214,60 EUR) und Heidelberg Materials (-2,22 Prozent auf 94,30 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 050 104 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at