Verluste in Frankfurt: MDAX leichter

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,52 Prozent leichter bei 26 486,76 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 239,725 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,025 Prozent fester bei 26 631,65 Punkten, nach 26 625,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 462,64 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 748,95 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1,91 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 26 622,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 141,29 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 728,77 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,31 Prozent ein. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,49 Prozent auf 23,44 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,26 Prozent auf 139,40 EUR), Bilfinger SE (+ 2,90 Prozent auf 44,35 EUR), HENSOLDT (+ 2,50 Prozent auf 39,30 EUR) und Stabilus SE (+ 2,32 Prozent auf 57,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-33,29 Prozent auf 9,46 EUR), Aroundtown SA (-3,52 Prozent auf 1,89 EUR), TAG Immobilien (-2,78 Prozent auf 12,25 EUR), K+S (-1,76 Prozent auf 13,65 EUR) und LEG Immobilien (-1,66 Prozent auf 74,42 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 310 477 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 17,857 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,18 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 15,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

