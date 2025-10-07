TAG Immobilien Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach dem Kauf eines Immobilienportfolios in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Akquisition passe gut zum restlichen Portfolio und dürfte das Gewinnwachstum des Immobilienkonzerns ab dem kommenden Jahr beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
14,38 €
Abst. Kursziel*:
39,08%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
14,36 €
Abst. Kursziel aktuell:
39,28%
Analyst Name::
Kai Klose
KGV*:
-
