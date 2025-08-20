TAG Immobilien Aktie
|15,08EUR
|0,03EUR
|0,20%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19,70 auf 18,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit der am Vortag nach Börsenschluss bekannt gewordenen Kombination aus Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen, mit der der Immobilienkonzern seine Expansion in Polen finanziert. Er habe zwar spätestens für das zweite Quartal 2026 mit der Begebung einer Wandelanleihe gerechnet. Doch die Ausgabe neuer Aktien mit einem knapp 24-prozentigen Abschlag auf den Netto-Substanzwert auf Basis des letzten Schlusskurses halte er nicht für klug. Die Expansion in Polen hält Stippig aber grundsätzlich für richtig./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,37 €
|
Abst. Kursziel*:
22,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
Analysen zu TAG Immobilien AGmehr Analysen
|09:23
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|19.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|14.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|15,11
|0,40%
