TAG Immobilien Aktie
|15,02EUR
|0,30EUR
|2,04%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für TAG Immobilien von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,71 €
|
Abst. Kursziel*:
22,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten
|
05.09.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
04.09.25
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
02.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
29.08.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für TAG Immobilien auf 19 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.08.25
|TAG Immobilien-Aktie tiefer: Frisches Kapital durch neue Anleihe (Dow Jones)
Analysen zu TAG Immobilien AGmehr Analysen
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|29.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|29.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|29.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|14.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|15,02
|2,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Sixt Buy
|UBS AG
|05.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.