TAG Immobilien Aktie

15,02EUR 0,30EUR 2,04%
TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

08.09.2025 06:44:00

TAG Immobilien Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für TAG Immobilien von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,71 € 		Abst. Kursziel*:
22,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

