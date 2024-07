Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagmittag im Minus

Mit dem MDAX geht es am vierten Tag der Woche abwärts.

Um 12:10 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 25 556,75 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 248,201 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,001 Prozent leichter bei 25 613,59 Punkten, nach 25 613,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 694,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 523,29 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,659 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.06.2024, lag der MDAX noch bei 26 457,33 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 26 703,18 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 27 317,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 4,78 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Gerresheimer (+ 2,62 Prozent auf 105,70 EUR), Delivery Hero (+ 1,91 Prozent auf 21,39 EUR), HelloFresh (+ 1,88 Prozent auf 5,97 EUR), HUGO BOSS (+ 1,73 Prozent auf 40,06 EUR) und United Internet (+ 1,52 Prozent auf 21,38 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil EVOTEC SE (-4,37 Prozent auf 9,09 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,18 Prozent auf 137,00 EUR), TRATON (-2,14 Prozent auf 29,70 EUR), HENSOLDT (-1,84 Prozent auf 36,28 EUR) und AIXTRON SE (-1,75 Prozent auf 21,38 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 637 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,438 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at