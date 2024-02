Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag fällt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 25 802,22 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 246,476 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,582 Prozent stärker bei 26 053,73 Punkten in den Handel, nach 25 902,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 802,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 196,20 Punkten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,10 Prozent. Vor einem Monat, am 02.01.2024, wurde der MDAX mit 26 838,34 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, stand der MDAX bei 24 729,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wurde der MDAX auf 29 808,92 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 3,86 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Knorr-Bremse (+ 3,26 Prozent auf 60,12 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,61 Prozent auf 135,60 EUR), HelloFresh (+ 2,53 Prozent auf 12,16 EUR), KION GROUP (+ 2,52 Prozent auf 43,06 EUR) und Lufthansa (+ 2,14 Prozent auf 7,88 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Delivery Hero (-14,00 Prozent auf 18,49 EUR), AIXTRON SE (-3,45 Prozent auf 33,35 EUR), Aroundtown SA (-3,02 Prozent auf 1,97 EUR), Nemetschek SE (-2,28 Prozent auf 84,06 EUR) und TAG Immobilien (-2,23 Prozent auf 12,26 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die Delivery Hero-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 071 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 16,798 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at