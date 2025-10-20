AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

20.10.2025 11:36:05

AIXTRON SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte nach den Eckdaten zum dritten Quartal am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Erholung bleibe schwierig./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

