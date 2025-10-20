AIXTRON Aktie
|12,76EUR
|-0,24EUR
|-1,81%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
20.10.2025 11:36:05
AIXTRON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte nach den Eckdaten zum dritten Quartal am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Erholung bleibe schwierig./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Equal Weight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
12,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,51%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
12,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,96%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro (dpa-AFX)
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.10.25
|Prognosesenkung lässt AIXTRON-Aktie einbrechen (finanzen.at)
|
17.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresziele schocken Aixtron-Anleger nur kurz (dpa-AFX)
|
17.10.25