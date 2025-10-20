AIXTRON Aktie
|13,11EUR
|0,12EUR
|0,88%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Analyst Craig McDowell machte sich nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche weitere Gedanken zu dem Zulieferer der Halbleiterindustrie. Er hält das Erreichen des unteren Endes der neuen unteren Prognosespanne nun für wahrscheinlicher, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen auf dem Weg ins Jahr 2026 dürften sinken./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12,98 €
|
Abst. Kursziel*:
3,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,21%
|
Analyst Name::
Craig McDowell
|
KGV*:
-
