13,11EUR
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

20.10.2025 15:13:17

AIXTRON SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Analyst Craig McDowell machte sich nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche weitere Gedanken zu dem Zulieferer der Halbleiterindustrie. Er hält das Erreichen des unteren Endes der neuen unteren Prognosespanne nun für wahrscheinlicher, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen auf dem Weg ins Jahr 2026 dürften sinken./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:58 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12,98 € 		Abst. Kursziel*:
3,28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,21%
Analyst Name::
Craig McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

