AIXTRON Aktie

12,71EUR -0,29EUR -2,19%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 13:13:33

AIXTRON SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12,98 € 		Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,87%
Analyst Name::
Gareth Jenkins 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten