AIXTRON Aktie
|12,71EUR
|-0,29EUR
|-2,19%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
12,98 €
|
Abst. Kursziel*:
12,52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
12,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,87%
|
Analyst Name::
Gareth Jenkins
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro (dpa-AFX)
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.10.25
|Prognosesenkung lässt AIXTRON-Aktie einbrechen (finanzen.at)
|
17.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresziele schocken Aixtron-Anleger nur kurz (dpa-AFX)
|
17.10.25