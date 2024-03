Verluste in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 7 719,45 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,454 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 722,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 722,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 735,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 717,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.02.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 728,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 638,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, den Wert von 7 335,40 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,027 Prozent. Bei 7 785,73 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Unilever (+ 5,34 Prozent auf 40,15 GBP), BAT (+ 1,42 Prozent auf 24,33 GBP), Rio Tinto (+ 1,13 Prozent auf 49,41 GBP), Admiral Group (+ 0,80 Prozent auf 27,85 GBP) und Imperial Brands (+ 0,79 Prozent auf 17,32 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Reckitt Benckiser (-3,85 Prozent auf 43,99 GBP), StJamess Place (-1,25 Prozent auf 4,10 GBP), Kingfisher (-1,15 Prozent auf 2,23 GBP), RS Group (-1,11 Prozent auf 7,28 GBP) und Flutter Entertainment (-1,10 Prozent auf 166,55 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 7 448 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 191,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at