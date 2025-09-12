International Consolidated Airlines Aktie

4,42EUR 0,00EUR -0,02%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

12.09.2025 06:52:33

International Consolidated Airlines Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 370 auf 380 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Equal Weight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3,80 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
4,39 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3,86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:52 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.09.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
20.08.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07.08.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
