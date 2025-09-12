International Consolidated Airlines Aktie
|4,42EUR
|0,00EUR
|-0,02%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 370 auf 380 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3,80 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3,86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen
|06:52
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|20.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
