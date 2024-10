Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Verluste in Höhe von 0,44 Prozent auf 42 011,59 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 14,040 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,169 Prozent schwächer bei 42 125,14 Punkten, nach 42 196,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42 125,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 41 847,81 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,658 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, lag der Dow Jones bei 40 936,93 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.07.2024, den Wert von 39 308,00 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 03.10.2023, einen Wert von 33 002,38 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,39 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 1,36 Prozent auf 222,72 USD), Salesforce (+ 0,51 Prozent auf 280,91 USD), Chevron (+ 0,20 Prozent auf 151,25 USD), Home Depot (+ 0,08 Prozent auf 411,58 USD) und UnitedHealth (+ 0,07 Prozent auf 592,75 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-1,70 Prozent auf 110,18 USD), Boeing (-1,55 Prozent auf 150,52 USD), Amazon (-1,52 Prozent auf 181,96 USD), Nike (-1,20 Prozent auf 82,10 USD) und Goldman Sachs (-1,20 Prozent auf 486,10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 617 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,116 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at