Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

In New York standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 45 271,23 Punkten aus dem Mittwochshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,344 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,018 Prozent schwächer bei 45 287,73 Punkten, nach 45 295,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 45 309,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 44 980,36 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,036 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 43 588,58 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2025, den Wert von 42 519,64 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 03.09.2024, einen Wert von 40 936,93 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6,79 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45 757,84 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 3,81 Prozent auf 238,47 USD), Walmart (+ 1,62 Prozent auf 99,44 USD), Salesforce (+ 1,42 Prozent auf 256,45 USD), Travelers (+ 1,17 Prozent auf 276,55 USD) und IBM (+ 1,08 Prozent auf 244,10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Chevron (-2,33 Prozent auf 158,06 USD), American Express (-2,26 Prozent auf 323,71 USD), Boeing (-2,11 Prozent auf 232,38 USD), Honeywell (-1,65 Prozent auf 214,00 USD) und Merck (-1,52 Prozent auf 84,18 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 224 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,654 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

