Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

So performte der NASDAQ 100 am Dienstag letztendlich.

Am Dienstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,68 Prozent auf 16 543,94 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,943 Prozent leichter bei 16 667,30 Punkten, nach 16 825,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 16 686,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 453,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 997,58 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 02.10.2023, mit 14 837,57 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, den Wert von 10 939,76 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Moderna (+ 13,12 Prozent auf 112,50 USD), Biogen (+ 3,45 Prozent auf 267,71 USD), Amgen (+ 3,25 Prozent auf 297,39 USD), The Kraft Heinz Company (+ 3,08 Prozent auf 38,12 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,04 Prozent auf 905,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-5,99 Prozent auf 138,58 USD), JDcom (-5,85 Prozent auf 27,20 USD), ASML (-5,28 Prozent auf 716,92 USD), Datadog A (-5,19 Prozent auf 115,08 USD) und Intel (-4,88 Prozent auf 47,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 920 468 Aktien gehandelt. Mit 2,716 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Diamondback Energy-Aktie mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,50 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

