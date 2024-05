Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,06 Prozent leichter bei 18 082,94 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,071 Prozent stärker bei 18 106,33 Punkten, nach 18 093,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18 081,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 131,36 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 108,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 755,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 13 259,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,30 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit GLOBALFOUNDRIES (+ 9,71 Prozent auf 54,56 USD), ON Semiconductor (+ 2,50 Prozent auf 71,41 USD), MercadoLibre (+ 2,22 Prozent auf 1 690,55 USD), Enphase Energy (+ 1,84 Prozent auf 117,20 USD) und Apple (+ 1,62 Prozent auf 184,66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Datadog A (-10,19 Prozent auf 114,03 USD), Lucid (-9,18 Prozent auf 2,77 USD), Tesla (-2,33 Prozent auf 180,46 USD), JDcom (-1,62 Prozent auf 32,18 USD) und NVIDIA (-1,33 Prozent auf 909,19 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 144 449 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,808 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

