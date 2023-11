Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ Composite gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 14 253,34 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 14 238,03 Zählern und damit 0,195 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 265,86 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 270,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 225,68 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,839 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 13 139,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 463,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.11.2022, einen Stand von 11 285,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 37,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. 10 265,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 12,72 Prozent auf 5,23 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,38 Prozent auf 0,39 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,89 Prozent auf 14,70 USD), Heartland Express (+ 3,63 Prozent auf 13,41 USD) und Ebix (+ 3,04 Prozent auf 4,74 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Sify (-5,63 Prozent auf 1,51 USD), Cutera (-3,96 Prozent auf 1,94 USD), Innodata (-1,81 Prozent auf 6,52 USD), Radcom (-1,74 Prozent auf 7,91 USD) und Americas Car-Mart (-1,70 Prozent auf 76,74 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 1 284 286 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,727 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

