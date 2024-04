Verluste in Wien: ATX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der ATX verlor am vierten Tag der Woche an Boden.

Schlussendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,57 Prozent auf 3 544,84 Punkte an der ATX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 114,389 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 564,55 Zählern und damit 0,019 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 565,22 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 575,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 539,48 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,613 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wurde der ATX mit 3 353,14 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der ATX einen Stand von 3 398,23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 232,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,89 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 3,89 Prozent auf 70,80 EUR), EVN (+ 1,61 Prozent auf 25,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,87 Prozent auf 8,12 EUR), Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 32,15 EUR) und Telekom Austria (+ 0,39 Prozent auf 7,78 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-8,96 Prozent auf 31,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,53 Prozent auf 46,25 EUR), BAWAG (-2,40 Prozent auf 55,00 EUR), Erste Group Bank (-1,69 Prozent auf 42,38 EUR) und AT S (AT&S) (-1,32 Prozent auf 18,68 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 424 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,232 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

