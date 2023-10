Verluste in Wien: ATX Prime zum Handelsende leichter

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,62 Prozent leichter bei 1 584,59 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 1 594,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 594,44 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 596,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 581,85 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,713 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 592,11 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, bei 1 605,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 383,47 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 0,056 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 530,67 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 2,90 Prozent auf 28,40 EUR), Wolford (+ 2,79 Prozent auf 4,42 EUR), Verbund (+ 2,75 Prozent auf 84,20 EUR), Addiko Bank (+ 1,61 Prozent auf 12,60 EUR) und Telekom Austria (+ 1,50 Prozent auf 6,77 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Lenzing (-2,23 Prozent auf 37,20 EUR), voestalpine (-2,14 Prozent auf 24,68 EUR), DO (-1,99 Prozent auf 108,20 EUR), BAWAG (-1,97 Prozent auf 44,80 EUR) und PORR (-1,92 Prozent auf 11,22 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 545 860 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 28,401 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,82 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at