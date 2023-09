Verluste in Wien: Das macht der ATX mittags

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 3 162,18 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 110,692 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 3 161,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 3 167,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 144,35 Punkten erreichte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0,667 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 3 138,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, lag der ATX noch bei 3 091,65 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 2 833,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 0,078 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 016,51 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 1,35 Prozent auf 48,06 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 39,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,55 Prozent auf 54,70 EUR), voestalpine (+ 0,53 Prozent auf 26,34 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,40 Prozent auf 7,57 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Telekom Austria (-14,99 Prozent auf 6,52 EUR), Verbund (-0,80 Prozent auf 80,25 EUR), AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 28,54 EUR), EVN (-0,61 Prozent auf 24,55 EUR) und Wienerberger (-0,58 Prozent auf 23,88 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Telekom Austria-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 220 168 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,992 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. Mit 9,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at