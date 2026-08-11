Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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11.08.2026 11:11:19

Vietnam's VinSpace taps SpaceX for first satellite launches

Vietnam's first private space company is turning to Elon Musk's SpaceX to get its first satellites into orbit. The deal comes as Vietnam steps up efforts to build its own space industry and become a regional space power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
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