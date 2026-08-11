Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.08.2026 11:11:19
Vietnam's VinSpace taps SpaceX for first satellite launches
Vietnam's first private space company is turning to Elon Musk's SpaceX to get its first satellites into orbit. The deal comes as Vietnam steps up efforts to build its own space industry and become a regional space power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Tesla
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07.08.26
|Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel (dpa-AFX)
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06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)
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06.08.26
|SpaceX makes a splash and China scores a memory win (Financial Times)
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05.08.26
|WDH/ROUNDUP 5: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 3: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
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05.08.26
|WDH/ROUNDUP 2: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
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|27.07.26
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|03.08.26
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