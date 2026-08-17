Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.08.2026 15:04:08
Viking Global Bets Big On SpaceX While Ditching CoreWeave, Alphabet in Q2
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|294,40
|-0,74%
|CoreWeave
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|-1,82%
|Q2 Holdings Inc
|55,06
|-1,26%
|Tesla
|294,55
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|Viking Holdings Ltd Registered Shs
|100,20
|2,26%
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