On its second-quarter of fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 16, 2026, Virtuix (NASDAQ:VTIX) announced a proposed defense acquisition and higher consumer hardware sales. The company is pivoting from legacy arcade installations toward higher-margin defense simulation systems and direct-to-consumer virtual reality hardware. Scaling these channels while reining in corporate overhead determines whether the business reaches self-sustaining profitability. Three takeaways from management's discussion stand out.

Virtuix signed a nonbinding letter of intent, or LOI, to acquire defense technology vendor STS International for $12 million in cash and stock. Securing military training contracts typically takes years of building security clearances and past-performance credentials, but this acquisition would give Virtuix an immediate operational footprint.

The consumer virtual reality business gained momentum after Virtuix partnered with Meta to launch Omni One for Quest, an omnidirectional treadmill that allows full-body motion inside video games. Sales of the flagship Omni One equipment now account for 93% of the company's total revenue.

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