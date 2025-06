voestalpine-Aktie in Rot: Erste Group stuft von "Buy" auf "Accumulate" zurück

Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger gleichzeitig von 25,5 Euro auf 26,5 Euro nach oben revidiert.

"Die jüngsten US-Zölle auf Stahlimporte in Höhe von 50 Prozent haben dem bereits geschwächten europäischen Stahlmarkt einen schweren Schlag versetzt", so Marschallinger in der Analyse. "voestalpine hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Hauptschwächen beseitigt und seine bereits gut diversifizierten Aktivitäten weiter gestrafft", beobachtete der Experte weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 2,35 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26, sowie 3,41 bzw. 3,53 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,80 Euro, 0,90 Euro bzw. 1,00 Euro.

Zum Vergleich: Die voestalpine-Titel notierten an der Wiener Börse zuletzt mit einem Minus von 1,15 Prozent bei 22,36 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

lof/spa

APA