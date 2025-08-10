Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Trotz Kritik
|
10.08.2025 11:06:39
Volkswagen-Aktie: Deutsche Ministerin Julia Willie Hamburg will VW-Job behalten
"Es soll kein Zweifel daran aufkommen, dass das Engagement bei Volkswagen vom gesamten Kabinett getragen wird." Das Zusammenwirken von SPD und Grünen im Aufsichtsrat habe sich bewährt. "Zudem bringe ich eine ergänzende Perspektive in den Aufsichtsrat, auch das stellt einen Mehrwert dar", sagte Hamburg.
Ihre Doppelrolle als Ministerin und Aufsichtsrätin sieht die Grünen-Politikerin positiv. Beides lasse sich zeitlich und in der Sache gut miteinander vereinbaren. Die Tätigkeit im Aufsichtsrat sei für sie "ein großer Mehrwert", weil sie einen zusätzlichen Blick auf die wirtschaftliche Lage des Landes bekomme.
Mit Olaf Lies und "richtig Schwung"
Zur Zusammenarbeit mit Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der seit Mai ebenfalls wieder für das Land im Aufsichtsrat sitzt, sagte Hamburg: "Ich bin überzeugt, dass das mit Olaf Lies genauso laufen wird und wir mit richtig Schwung in die gemeinsame Arbeit gehen." Zuvor habe sie bereits sehr gut und kollegial mit dem früheren Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) in dem 20-köpfigen Gremium zusammengearbeitet.
Mit Blick auf die Zukunft des VW-Werks in Osnabrück und eine mögliche Kooperation des Autobauers mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall betonte Hamburg, dass zunächst die Sicherung von Arbeitsplätzen im Vordergrund stehe. Konkrete Szenarien kommentiere sie erst, wenn eine realistische Option vorliege.
Osnabrück ist bei Rheinmetall "im Spiel"
Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte sich zuletzt offen für eine Ausweitung der Zusammenarbeit gezeigt. "Wir sind immer offen für Kooperationen", sagte er und verwies auf bestehende Projekte mit Volkswagens Lkw-Tochter TRATON (MAN, Scania). Osnabrück sei "natürlich auch im Spiel", sollte zusätzlicher Bedarf entstehen.
Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern. Ministerpräsident Lies und seine Stellvertreterin Hamburg sitzen für das Land im Aufsichtsrat. Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern haben sie dort die Mehrheit, bei wichtigen Entscheidungen hat das Land ein Veto-Recht.
/kge/DP/zb
WOLFSBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
08.08.25
|Handel in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
08.08.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
08.08.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Volkswagen auf 112 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
07.08.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)