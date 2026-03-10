Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 13:12:01
Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
